، "فهد بن عبدالله" يرأس اجتماع لجنة مشروع قياس ورضا المستفيدين بالشرقية ،

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رأس الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية؛ اجتماع لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، وذلك بديوان الإمارة.
ورفع سموه الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على الدعم اللامحدود للمشروع.
وقدم سموه خلال الاجتماع نبذة عن المشروع وأهدافه، والمخرجات التي حققها المشروع منذ انطلاقته، مبينًا أن المهمة لا زالت تتطلب المزيد من العمل، وبذل الجهود، من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين، مؤكدًا أن العمل التكاملي مع مختلف الجهات، وتطوير الأداء وتحسين الكفاءة، التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، موضحًا أن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية تؤكد على العمل بشكل علمي ومنهجي سليم، والتخطيط لتحسين الأداء واستثمار الإمكانيات المتاحة، سواء كانت بشرية أو مادية.
بعد ذلك قدم المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، عرضًا مرئيًّا وقف خلاله على أبرز ملامح المشروع، إضافة لاستعراض الأهداف الرئيسة للمشروع: ورؤية ورسالة المشروع، وأيضًا استعراض محور تطوير الخدمات المقدمة، والمؤشرات الرئيسة لقياس رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية، والمتمثلة في: البيئة الخارجية، البيئة الداخلية، وسائل الاتصال، قنوات تقديم الخدمة، أداء الموظفين، والوقت المخصص لإنجاز الخدمة، والإجراءات، فضلًا عن الخدمات الميدانية، وصولًا لوقوفه على أبرز مساهمات المشروع، والقيمة التي أضافها المشروع.الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين
"فهد بن عبدالله" يرأس اجتماع لجنة مشروع قياس ورضا المستفيدين بالشرقيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-13
رأس الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية؛ اجتماع لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، وذلك بديوان الإمارة.
ورفع سموه الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على الدعم اللامحدود للمشروع.
وقدم سموه خلال الاجتماع نبذة عن المشروع وأهدافه، والمخرجات التي حققها المشروع منذ انطلاقته، مبينًا أن المهمة لا زالت تتطلب المزيد من العمل، وبذل الجهود، من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين، مؤكدًا أن العمل التكاملي مع مختلف الجهات، وتطوير الأداء وتحسين الكفاءة، التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، موضحًا أن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية تؤكد على العمل بشكل علمي ومنهجي سليم، والتخطيط لتحسين الأداء واستثمار الإمكانيات المتاحة، سواء كانت بشرية أو مادية.
بعد ذلك قدم المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، عرضًا مرئيًّا وقف خلاله على أبرز ملامح المشروع، إضافة لاستعراض الأهداف الرئيسة للمشروع: ورؤية ورسالة المشروع، وأيضًا استعراض محور تطوير الخدمات المقدمة، والمؤشرات الرئيسة لقياس رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية، والمتمثلة في: البيئة الخارجية، البيئة الداخلية، وسائل الاتصال، قنوات تقديم الخدمة، أداء الموظفين، والوقت المخصص لإنجاز الخدمة، والإجراءات، فضلًا عن الخدمات الميدانية، وصولًا لوقوفه على أبرز مساهمات المشروع، والقيمة التي أضافها المشروع.
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
04:58 PM
قدم خلاله نبذة عن المشروع وأهدافه والمخرجات التي حقّقها منذ انطلاقته
رأس الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية؛ اجتماع لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، وذلك بديوان الإمارة.
ورفع سموه الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على الدعم اللامحدود للمشروع.
وقدم سموه خلال الاجتماع نبذة عن المشروع وأهدافه، والمخرجات التي حققها المشروع منذ انطلاقته، مبينًا أن المهمة لا زالت تتطلب المزيد من العمل، وبذل الجهود، من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين، مؤكدًا أن العمل التكاملي مع مختلف الجهات، وتطوير الأداء وتحسين الكفاءة، التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، موضحًا أن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية تؤكد على العمل بشكل علمي ومنهجي سليم، والتخطيط لتحسين الأداء واستثمار الإمكانيات المتاحة، سواء كانت بشرية أو مادية.
بعد ذلك قدم المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، عرضًا مرئيًّا وقف خلاله على أبرز ملامح المشروع، إضافة لاستعراض الأهداف الرئيسة للمشروع: ورؤية ورسالة المشروع، وأيضًا استعراض محور تطوير الخدمات المقدمة، والمؤشرات الرئيسة لقياس رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية، والمتمثلة في: البيئة الخارجية، البيئة الداخلية، وسائل الاتصال، قنوات تقديم الخدمة، أداء الموظفين، والوقت المخصص لإنجاز الخدمة، والإجراءات، فضلًا عن الخدمات الميدانية، وصولًا لوقوفه على أبرز مساهمات المشروع، والقيمة التي أضافها المشروع.
، "فهد بن عبدالله" يرأس اجتماع لجنة مشروع قياس ورضا المستفيدين بالشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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