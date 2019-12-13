، شاهد.. 20 شابًّا وشابة يمثلون "سلام" في مؤتمر التنمية المستدامة بالنمسا ،

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شارك عشرون شابًّا وشابة من خريجي النسختين الأولى والثانية من برنامج "سلام"، لتأهيل القيادات الشابة للتواصل الحضاري، في اللقاء الدولي الذي ينظّمه مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات تحت عنوان "الحوار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وانطلق اللقاء، أول أمس الأربعاء، في قاعة بلاتينيوم في العاصمة النمساوية فيينا، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، بحضور أكثر من (220) ضيفًا، من بينهم دبلوماسيون، وقيادات دينية، وممثلون لمؤسسات المجتمع المدني من مختلف دول العالم، والذي يهدف إلى التعريف بأهمية دور حوار الأديان والثقافات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز السلام العالمي، والتأكيد على أهمية تفعيل الصوت النسائي والمشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في صنع القرار.
كما شارك وفد "سلام" في حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج الزمالة الدولية، والذي يقدم تطبيقات تدريبية لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والسلام، وبناء جسور التواصل بين المجتمعات العالمية؛ إضافة لبرنامج زيارات ثقافية تم إعداده من قِبَل منسوبي مركز الحوار العالمي، شَمِلَ عددًا من المراكز والمعالم الثقافية في مدينة فيينا.
يشار إلى أن مشروع "سلام" للتواصل الحضاري؛ يهدف إلى رصد واقع الصورة الذهنية للمملكة، ويتابع ما تكتبه المنظمات ومراكز الأبحاث الدولية، كما يمتلك المشروع قواعد بيانات متكاملة عن أهم الشخصيات ذات التأثير الدولي، والمنظمات التي تهتم بالمنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، ويُصدر أبحاثًا معمقة ودراسات حول عدد من القضايا ذات الصلة بالصورة الذهنية للمملكة.
كما يمثل "سلام" منصةً هادفةً ومفيدةً للحوار، والتواصل المفتوح، والتفاهم الإيجابي بين السعوديين وغيرهم من المجتمعات؛ للتعرف على المشتركات الإنسانية والثقافية بين الجميع، وفتح باب الحوار حول القضايا التي قد لا تكون واضحة ومفهومة لدى المجتمعات والثقافات الأخرى، وقد تؤثر في الصورة الذهنية للمملكة لدى أفراد تلك المجتمعات.
برنامج سلام مؤتمر التنمية المستدامة النمسا
شاهد.. 20 شابًّا وشابة يمثلون "سلام" في مؤتمر التنمية المستدامة بالنمساصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-13
شارك عشرون شابًّا وشابة من خريجي النسختين الأولى والثانية من برنامج "سلام"، لتأهيل القيادات الشابة للتواصل الحضاري، في اللقاء الدولي الذي ينظّمه مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات تحت عنوان "الحوار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وانطلق اللقاء، أول أمس الأربعاء، في قاعة بلاتينيوم في العاصمة النمساوية فيينا، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، بحضور أكثر من (220) ضيفًا، من بينهم دبلوماسيون، وقيادات دينية، وممثلون لمؤسسات المجتمع المدني من مختلف دول العالم، والذي يهدف إلى التعريف بأهمية دور حوار الأديان والثقافات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز السلام العالمي، والتأكيد على أهمية تفعيل الصوت النسائي والمشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في صنع القرار.
كما شارك وفد "سلام" في حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج الزمالة الدولية، والذي يقدم تطبيقات تدريبية لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والسلام، وبناء جسور التواصل بين المجتمعات العالمية؛ إضافة لبرنامج زيارات ثقافية تم إعداده من قِبَل منسوبي مركز الحوار العالمي، شَمِلَ عددًا من المراكز والمعالم الثقافية في مدينة فيينا.
يشار إلى أن مشروع "سلام" للتواصل الحضاري؛ يهدف إلى رصد واقع الصورة الذهنية للمملكة، ويتابع ما تكتبه المنظمات ومراكز الأبحاث الدولية، كما يمتلك المشروع قواعد بيانات متكاملة عن أهم الشخصيات ذات التأثير الدولي، والمنظمات التي تهتم بالمنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، ويُصدر أبحاثًا معمقة ودراسات حول عدد من القضايا ذات الصلة بالصورة الذهنية للمملكة.
كما يمثل "سلام" منصةً هادفةً ومفيدةً للحوار، والتواصل المفتوح، والتفاهم الإيجابي بين السعوديين وغيرهم من المجتمعات؛ للتعرف على المشتركات الإنسانية والثقافية بين الجميع، وفتح باب الحوار حول القضايا التي قد لا تكون واضحة ومفهومة لدى المجتمعات والثقافات الأخرى، وقد تؤثر في الصورة الذهنية للمملكة لدى أفراد تلك المجتمعات.
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
04:46 PM
ينظّمه مركز الملك عبدالله للحوار بحضور 220 من الدبلوماسيين وقيادات دينية
شارك عشرون شابًّا وشابة من خريجي النسختين الأولى والثانية من برنامج "سلام"، لتأهيل القيادات الشابة للتواصل الحضاري، في اللقاء الدولي الذي ينظّمه مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات تحت عنوان "الحوار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وانطلق اللقاء، أول أمس الأربعاء، في قاعة بلاتينيوم في العاصمة النمساوية فيينا، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، بحضور أكثر من (220) ضيفًا، من بينهم دبلوماسيون، وقيادات دينية، وممثلون لمؤسسات المجتمع المدني من مختلف دول العالم، والذي يهدف إلى التعريف بأهمية دور حوار الأديان والثقافات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز السلام العالمي، والتأكيد على أهمية تفعيل الصوت النسائي والمشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في صنع القرار.
كما شارك وفد "سلام" في حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج الزمالة الدولية، والذي يقدم تطبيقات تدريبية لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والسلام، وبناء جسور التواصل بين المجتمعات العالمية؛ إضافة لبرنامج زيارات ثقافية تم إعداده من قِبَل منسوبي مركز الحوار العالمي، شَمِلَ عددًا من المراكز والمعالم الثقافية في مدينة فيينا.
يشار إلى أن مشروع "سلام" للتواصل الحضاري؛ يهدف إلى رصد واقع الصورة الذهنية للمملكة، ويتابع ما تكتبه المنظمات ومراكز الأبحاث الدولية، كما يمتلك المشروع قواعد بيانات متكاملة عن أهم الشخصيات ذات التأثير الدولي، والمنظمات التي تهتم بالمنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، ويُصدر أبحاثًا معمقة ودراسات حول عدد من القضايا ذات الصلة بالصورة الذهنية للمملكة.
كما يمثل "سلام" منصةً هادفةً ومفيدةً للحوار، والتواصل المفتوح، والتفاهم الإيجابي بين السعوديين وغيرهم من المجتمعات؛ للتعرف على المشتركات الإنسانية والثقافية بين الجميع، وفتح باب الحوار حول القضايا التي قد لا تكون واضحة ومفهومة لدى المجتمعات والثقافات الأخرى، وقد تؤثر في الصورة الذهنية للمملكة لدى أفراد تلك المجتمعات.
، شاهد.. 20 شابًّا وشابة يمثلون "سلام" في مؤتمر التنمية المستدامة بالنمسا ،
المصدر : الخليج 365
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