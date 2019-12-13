أوامر ملكية جديدة يصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

أوامر ملكية جديدة، أصدر في ظل الإجراءات المتبعة في المملكة العربية السعودية لكشف الفساد وتحقيق العدالة أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ثلاثة أوامر ملكية وتضمنت إعفاءات وتعينات واتخاذ إجراءات سريعة كما صدر مرسوم ملكي من داخل الديوان الملكي متضمن الأوامر الملكية الجديدة.

أوامر ملكية

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله ورعاه- ثلاثة أوامر ملكية تضمنت ما يلي:

الموافقة على كافة الترتيبات التنظيمية والهيكلية التي تتصل بمكافحة الفساد المالي والإداري.

إعفاء الدكتور عبد الرحمن الحصين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعينه عضواً في مجلس الشورى.

ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على أن يتم تعديل اسمها إلى “هيئة الرقابة والفساد”.

وقد نصت الترتيبات التنظيمية على ما يلي:

فصل كل موظف أو من في حكمه يدان في جريمة جنائية لها علاقة بالفساد المالي والإداري.

التحقيق مع كل موظف عام ومن في حكمه إذا حصد ثروة مالية عقب لتوليه الوظيفة وكانت ثروته لا تتناسب مع إجمالي دخله، واثبت بالتحريات أن امتلاكه للثرواته جاء جراء جرائم فساد مالي أو إداري.

الأمر الملكي الأول الذي يقضي بضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل اسمها

صدرت اليوم الخميس ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها:

الرقم : أ / 277

التاريخ : 15 / 4 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية Advertisements ضم “هيئة الرقابة والتحقيق” والمباحث الإدارية” إلى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وتعديل اسمها ليكون ” هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.

2 ـ أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.

3 ـ تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.

الأمر الملكي لإعفاء الدكتور عبد الرحمن الحصين وتعينه عضوا في مجلس الشورى

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ وتعديلاته .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن عضواً في مجلس الشورى ، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ

ثانيا : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الأمر الملكي الثاني

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : يستكمل ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في هذه الترتيبات.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ونشير إلى أن نهج الشفافية المتبع في تطبيق رؤية المملكة 2030 يتضح فيه عدم السامح أو التهاون مطلقاً للفساد، كما أن تطبيق القانون يسيري على الجميع حد المساواة دون إعفاء أي شخص من المسائلة القانونية وتوقيع العقوبات عليه.