شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمطار تفاجئ أهالي فيفاء بنقل مطب صناعي من مكان أزعجهم إلى آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة فيفاء- شرقي جازان، مطباً صناعياً من مكان كان قد أزعج عدداً من الأهالي؛ ليضعه في مكانٍ آخر أنسب من السابق.

ورصد مقطع الفيديو تزحزح المطب الصناعي الذي أنشأته إحدى الجهات، ولم يكن موقعه مناسباً ولا يُشاهَد لمعظم قائدي المركبات.

وتبين أن المطب لم يصمد أمام المطر الذي نقله إلى مكانه الأفضل، وفقا لرواية الأهالي.