شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. لحظة انقاذ سيارة عالقة في رمال «الهافمون» بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أنقذت جمعية غوث، اليوم الجمعة، سيارة عالقة في رمال الهافمون بالمنطقة الشرقية .
وكان ورد إلى الجمعية بلاغ يفيد بوجود سيارة عالقة بالرمال وعلى الفور انطلقت فرق للإخراج السيارة.
ووثقت الجمعية عملية انقاذ السيارة عبر فيديو مصور،نشرته على صفحتها الرسمية على ” تويتر “.
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