شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. لحظة انقاذ سيارة عالقة في رمال «الهافمون» بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت جمعية غوث، اليوم الجمعة، سيارة عالقة في رمال الهافمون بالمنطقة الشرقية .

وكان ورد إلى الجمعية بلاغ يفيد بوجود سيارة عالقة بالرمال وعلى الفور انطلقت فرق للإخراج السيارة.

ووثقت الجمعية عملية انقاذ السيارة عبر فيديو مصور،نشرته على صفحتها الرسمية على ” تويتر “.