شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طلاب ومنسوبو جامعة الجوف يودعون مديرهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نظم طلاب جامعة الجوف، برنامج وداع لمدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري عقب انتهاء تكليفه بالإدارة .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، انتظام عدد من الطلاب في صفوف وودعوا مدير الجامعة بالتحية والأهازيج الكشفية، وتقبيل رأسه، في موقف سالت معه دموع مدير الجامعة، وذلك بعد 8 سنوات قضاها في منصب المدير.

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وكان الدكتور البشري غادر منطقة الجوف الثلاثاء الماضي، وكان في مقدمة مودعيه مدير الجامعة بالإنابة الدكتور بدر الزارع ووكلاء وأعضاء مجلس إدارة ومنسوبو الجامعة.

وقال الدكتور البشري في رسالة وجهها لمنسوبي ومنسوبات الجامعة: “لقد عملنا سوياً خلال السنوات الماضية لبناء هذه الجامعة والرقي بها إلى مستويات متقدمة وأصبحت من الجامعات التي لديها بنية أكاديمية وإدارية وتنظيمية، حيث توفرت فيها المباني والمعامل والمختبرات الراقية والتي جاءت بدعم كبير من القيادة الرشيدة وبجهودكم”.