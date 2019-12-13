شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم يروي تفاصيل مثيرة بشأن وفاة طفليه حرقا في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مقيم مصري تفاصيل جديدة بشأن وفاة ابنه وابنته إثر الحريق الذي نشب في شقته السكنية التي يقيم فيها بالرياض. وقال المقيم المصري المكلوم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” كل يوم ” المذاع على قناة ” أون تي في ” ، إن هنا 8 سنوات وسليم 10 سنوات كانا نائمين، وخرج هو وزوجته وبعد عشر دقائق اتصل به جاره ليبلغه بتصاعد دخان من شقته، فطلب منه كسر باب الشقة للاطمئنان على ابنيه، وعندما فعل ذلك أغمي على الجار بسبب كثافة الدخان وتم نقله للعناية المركزة.

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