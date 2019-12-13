شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم نزول الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رد برنامج ” حساب المواطن ” على تساؤل خاص بـ الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال عدم نزول الدعم في البرنامج وكانت الدفعة مدفوعة.
وأوضحت ” خدمة المستفيدين ” التابعة لبرنامج حساب المواطن،
أنه يجب اتباع الخطوات التالية في حال عدم نزو الدفعة بالرغم من أن الحالة مدفوعة:
•أولًا
– مراجعة البنك والتأكد من الإيداع.
•ثانيًا
– توفير كشف حساب من البنك.
•ثالثًا
– تقديم اعتراض مالي بعد 5 أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة الدفعات المالية، ثم دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب البنكي.
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