شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طفلة تنتقد طريقة بعض البنات في اللباس ووضع المساحيق عند الخروج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت الطفلة السعودية ” نوف ” ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها في مقطع فيديو تنتقد فيه بطريقة ساخرة بعض الفتيات في اللباس ووضع المساحيق عند الخروج .

وحقق الفيديو انتشار كبير بعد إطلاق هاشتاق نوف تفصل على البنات ، والذي وصل لتريند المملكة في وقت قصير من تداوله .

وانتقدت الطفلة نوف في الفيديو ، طريقة بعض الفتيات السعوديات في اللباس ووضع الماكياج والمساحيق عند خروجهم من منازلهم، . حيث ظهرت ” نوف ” مرتدية العباءة وتضع بعض مساحيق التجميل على وجهها وخاصة منطقة العين وتوجه سؤالها للفتيات قائلة : ” ليش تسوين متل ما أنا ما سويته وإنتي طالعة وتفتنين الناس بعيونك، طالعة تونسين تونسي على راحتك ..تستري يابنت الحلال وش بلاك ” .