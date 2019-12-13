شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ” فيديو ” اعتداء طالب على زميله بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله، عن محاولة اعتداء طالب بمدرسة في مكة المكرمة على زميله.

ومن جانبها، أكدت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن وزير التعليم يتابع التحقيق.

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كما أشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة الأسبوع الماضي؛ للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس.

يُذكر أن إدارة تعليم مكة قد أعلنت أن التحقيق الذي أجرته الإدارة في الواقعة، كشف أن المشهد مجرد مزحة.

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