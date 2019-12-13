شكرا لمتابعة خبر عن شهب كثيفة تتساقط من سماء المملكة خلال الليلتين المقبلتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتميز سماء المملكة والمنطقة العربية الليلتين المقبلتين بمشهد خلاب لزخة ” شهب التوأميات ” الساحرة التي تصل ذروتها كل عام يوم 14 ديسمبر .

وأكد خبراء الفلك أن ذروة الشهب ستكون يوم غدٍ السبت 14 ديسمبر ما بين الساعة 2:00 إلى الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش، وهذا يجعل كلتا الليلتين؛ ليلة الجمعة – السبت، إضافة إلى ليلة السبت – الأحد مناسبتين لمشاهدة ذروة زخة الشهِب .

وينصح الخبراء المهتمين بتلك الظاهرة الخلابة بالرصد من مكان مظلم والنظر إلى السماء بدءً من العاشرة مساءً إذ تزداد بشكل ملحوظ حتى منتصف الليل .

الجدير بالذكر أن تلك الشهب سميت بالتوأميات أنها تخرج من نقطة موجودة بمجموعة التوأمين أو “برج الجوزارء ” ، وستكون ذات لمعان ملحوظ .