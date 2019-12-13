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حساب المواطن يوضح سبب وقف الدعم عن إحدى المواطنات

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الرياض - علي القحطاني - أكد حساب المواطن ، مجددًا على ضرورة تحديث ما يطرأ من تغيرات على البيانات المالية والاجتماعية للمستفيدين حتى لا يتوقف عنهم الدعم.

جاء ذلك في رد خدمة المستفيدين في حساب المواطن ، على شكوى من مواطنة تسأل فيها عن سبب توقف الدعم عنها في دفعة ديسمبر بالرغم من حصولها على الدعم بانتظام في الدفعات السابقة.

وقالت خدمة المستفيدين بالبرنامج ، في حال كنت غير مؤهلة يمكنك مراجعة حسابك في البوابة الإلكترونية ومعرفة سبب عدم الأهلية عن طريق أيقونة (دراسة الأهلية) وتحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض وفي حال تمت الموافقة عليه سيتم دراسة أهليتك مرة أخرى.

وكشفت خدمة المستفيدين أنه لا بد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية، مشيرًا إلى إمكانية التعديل عن طريق الحساب من أيقونة (تفاصيل الطلب – بيانات عامة) ثم تقديم الطلب من خلال أيقونة المراجعة.

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