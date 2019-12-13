شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح سبب وقف الدعم عن إحدى المواطنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد حساب المواطن ، مجددًا على ضرورة تحديث ما يطرأ من تغيرات على البيانات المالية والاجتماعية للمستفيدين حتى لا يتوقف عنهم الدعم.
جاء ذلك في رد خدمة المستفيدين في حساب المواطن ، على شكوى من مواطنة تسأل فيها عن سبب توقف الدعم عنها في دفعة ديسمبر بالرغم من حصولها على الدعم بانتظام في الدفعات السابقة.
وقالت خدمة المستفيدين بالبرنامج ، في حال كنت غير مؤهلة يمكنك مراجعة حسابك في البوابة الإلكترونية ومعرفة سبب عدم الأهلية عن طريق أيقونة (دراسة الأهلية) وتحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض وفي حال تمت الموافقة عليه سيتم دراسة أهليتك مرة أخرى.
وكشفت خدمة المستفيدين أنه لا بد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية، مشيرًا إلى إمكانية التعديل عن طريق الحساب من أيقونة (تفاصيل الطلب – بيانات عامة) ثم تقديم الطلب من خلال أيقونة المراجعة.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح سبب وقف الدعم عن إحدى المواطنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.