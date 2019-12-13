شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل يضع خطة جديدة لإزالة النقاط السوداء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المهندس صالح الجاسر، وزير النقل، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة على إزالة النقاط السوداء التي شهدت حوادث متكررة في المملكة بنسبة 100 %، لافتا إلى أن عام 2018 شهد معالجة 50 % من النقاط السوداء التي شهدت حوادث متكررة على الطرق داخل المملكة.

وأشار الجاسر خلال تصريحات صحفية إلى أن من أولويات الوزارة، المضي في مبادرات رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، التي أسهمت في خفض معدل وفيات الطرق من 26 إلى 18 حالة لكل 100 ألف شخص.

وشدد الجاسر على تطلع الوزارة إلى خفض نسبة الوفيات إلى أكبر نسبة ممكنة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتكاتف مع كافة الجهات المعنية.