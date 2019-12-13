شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق» يتوقع وجود سحب ماطرة على عدد من المدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفللك، وجود سحب ماطرة على عدد من المناطق. وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سحب ماطرة على بريدة والطرفية والربيعية وعنيزة وعيون الجواء ” . وأضاف: ” اليوم سحب ماطرة أيضًا على المنطقة الشرقية في السعودية و البحرين و شمال قطر ” .

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