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عدن - ياسمين التهامي - صرح مسؤول إماراتي معروف عن ما يبدو إنه إستياء كبير من قبل الإمارات على ولي عهد السعودية بن سلمان بما يخص الأزمة القطرية.

وأن هناك عدد كبير من مسشاري بن زايد لم يعجبهم موقف بن سلمان الذي يسير به بما يخص دولة قطر، لأنه حتى ذكر المفاوضات من قبل المسؤولين في السعودية مع قطر أغضب بن زايد كثيرا.

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وأخيرًا.. محمد بن سلمان يوجه ضربة موجعة لـ‘‘بن زايد’’ وتوتر مفاجئ في التحالف بين السعودية والإمارات..وأمير قطر يدخل على الخط

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و قال في تغريدة ثانية أن سبب الغب أيضا من ولي عهد السعودية بن سلمان لتغاضيه عن الحملة التي إنتشرت حتى في السعودية لمقاطعة الإمارات، والتي كما قالوا بإمكانه أن يوقفها ولكنه تغاضى عنها تقربا من قطر.

حيث قال في تغريدته ما نصه: “مستشارين الشيخ محمد بن زايد جميعهم متفقين ان الامير محمد بن سلمان ، بأمكانه ايقاف الهجمة الاعلامية عليه ضد #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه داخل السعودية ويعلمون بأنه متغاضي عن هذا الامر كوسيلة ضغط على الشيخ محمد ، من اجل استمرار المفاوضات مع قطر.”

وكان المسؤول الإماراتي قد قال ايضا في تغريدة منفصلة عن خطوة إستباقية قامت بها السلطات في الإمارات تحسبا للتوصل لأي إتفاق قطري سعودي.

حيث قال ما نصه: “وجه جهازنا الامني اليوم خطاب سري وعاجل الى وزارة الداخلية،يطلب فيه انتداب مجموعة من افراد الامن ذكور واناث ممن يجيدون التعامل بشكل ممتاز،مع مواقع التواصل الاجتماعي مقابل بدلات مالية وعلى مدار الساعة،استعداد استباقي في حال تمت المصالحة بين السعودية وقطر خشية هجوم تويتري من قطر.”