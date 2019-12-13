طالب الكاتب أحمد عجب، وزارة التعليم بإعادة الضـرب إلى المدارس في بعض الحالات التي رآها ضرورية. وقال عجب في مقال بعنوان “أعيدوا الضـرب للمدارس”، إنه يتفهم سبب تعميم وزارة التعليم بعدم استخدام الضـرب في المدارس من أجل الحفاظ على الصورة الحضارية التي تريد أن تظهر بها العملية التعليمية.
وأضاف أنه لا يؤيد إذاعة مثل هذا التعميم؛ لأنه قد يسهم بشكل أو بآخر في خلق ارتياح سلبي لدى الطلبة العدائيين فيتمادون بسلوكهم. ولفت إلى أنه يجب وضع استثناءات لتلك القاعدة وهي الحالات التي تستدعي المعلم مواجهة الحالة بالمثل للدفاع عن النفس أو الغير دون مبالغة أو تشفٍ، وكذلك أن يقتصر الضـرب على النواحي التربوية لا التعليمية. ويرى عجب أن التبلد والسمنة والتنمر في شباب هذا العصر يعود بالدرجة الأولى لحجم الدلال الذي يحظون به في المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتب يطالب وزارة التعليم بإعادة الضـرب للمدارس في حالات معينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.