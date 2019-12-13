سياسي / الرئيس اللبناني يلتقي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان



بيروت 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، في القصر الرئاسي ببعبدا، اليوم، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب نتائج المؤتمر الّذي عُقد في باريس لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.

// انتهى //

16:06ت م

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