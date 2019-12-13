شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى "منتدى القطيف للاستثمار".. الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، منتدى القطيف للاستثمار 2019 يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، بمركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات، في سيهات، والذي تنظمه غرفة الشرقية ، بمشاركة شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والهيئة العامة للترفيه

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، بأن المنتدى يبحث ـ على جلستين ــمحورين، يتمثل الأول في "سبل تعزيز جاذبية الاستثمار والفرص المتاحة" والمحور الثاني :“المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار وأهمية دورها".. فتحت المحور الأول يبحث المنتدى عددا من الموضوعات أبرزها: “تحديات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية، آليات تعزيز جاذبية الاستثمار، والفرص المتاحة، وتوجيه المستثمرين المبتدئين" ويتحدث خلال الجلسة كل من محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان، ورئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، ورئيس مجلس الأعمال بفرع الغرفة في القطيف المهندس عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج، ونائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال بشركة سابك المهندس فؤاد بن محمد موسى.

أما الجلسة الثانية (المحور الثاني) فيبحث المنتدى المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار، في المحافظة ودور الهيئات والمؤسسات والشركات الكبرى في دعم الاستثمار، والمقومات الاقتصادية ودور المؤسسات المحركة للاستثمار ، ويدير هذه الجلسة نائب رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بالقطيف هشام بن علي آل سيف، ويتحدث خلالها مدير عام التمويل الاقراضي بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خالد بن عبدالرحمن الجعفري، ومدير إدارة الخزينة والاستثمار ببنك التنمية الاجتماعية مقعد بن عبدالله الخميس، والمهندس محمد بن عواض الشلوي الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز أرامكو لريادة الاعمال (واعد)، وغسان بن مقبل خان المدير التنفيذي للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للترفيه.

وأضاف الخالدي بأن النجاح الكبير الذي حققه المنتدى في النسختين الماضيتين كان دافعا لتكرار التجربة، ولكن بموضوعات جديدة، ومتحدثين آخرين، وذلك من أجل مواكبة التطوّرات التي تشهدها بلادنا الحبيبة خصوصا على الصعيد الاقتصادي، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل، ودعم ورعاية القطاع الخاص.

وقال الخالدي بأن غرفة الشرقية تسعى لأن تحدث نقلة نوعية في عطاءات القطاع الخاص، الذي تعوّل عليه الحكومة الرشيدة في تحقيق رؤية2030، كونه قناة إيجابية لاستقطاب الخبرات الوطنية، وتجييرها لصالح الاقتصاد الوطني، على هيئة سلع وخدمات متميزة. لذا نرى أن محافظة القطيف من المحافظات الهامة في المنطقة الشرقية والتي يمكن أن تكون ساحة لمشروعات وبرامج ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

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ولفت الخالدي إلى تفاعل الجهات الحكومية بمحافظة القطيف مع فكرة المنتدى، وهذا يعطي دلالة تبعث على التفاؤل لتحقيق المزيد من النجاح للمنتدى

من جانبه قال رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بمحافظة القطيف عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج أن محافظة القطيف تتسم بجملة من المواصفات التي تجعلها واحة خصبة للاستثمار، لعل أبرزها الموقع الجغرافي الرابط بين العاصمة الإدارية للمنطقة الشرقية (الدمام)، وقلاع الصناعة السعودية (في الجبيل وراس الخير)، وهذا الأمر ينطوي على مجالات عمل في المجالات التجارية واللوجستية والصناعية وغير ذلك، هذا فضلا عن إطلالة المحافظة على الخليج العربي وما ينطوي عليه هذا الأمر من مجالات عمل في الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالبحر، من قبيل الصيد والسياحة والتجارة وغير ذلك.

وأعرب الفرج عن أمله في نجاح المنتدى على غرار النسختين الماضيتين.. مثمنا الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومشاركة سعادة محافظ القطيف الاستاذ خالد بن عبدالعزيز الصفيان، وغيرهما من المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والأهلية البارزة.

وخلص الفرج إلى القول بأن آفاق العمل واسعة، ومجالات الاستثمار في محافظة القطيف عديدة ومتنوعة، مدعومة بالتوجه الحكومي لتنويع مصادر الدخل، وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، من هنا تتأكد قيمة المنتدى وأهمية الموضوعات التي سوف تبحث خلال جلسات المنتدى، التي نأمل أن تكون إضافة أخرى لحركة الاستثمار في المنطقة الشرقية