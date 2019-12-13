شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فهد بن عبدالله يرأس اجتماع "رضا المستفيدين" بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

رأس صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، المشرف العام على التطوير الإداري و التقنية بإمارة المنطقة الشرقية، اجتماع لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، وذلك بديوان الإمارة .

ورفع سموه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على الدعم اللامحدود للمشروع .

وقدم سموه خلال الاجتماع نبذة عن المشروع وأهدافه، والمخرجات التي حققها المشروع منذ انطلاقته، مبيناً أن المهمة لا زالت تتطلب المزيد من العمل، وبذل الجهود، من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين، مؤكداً أن العمل التكاملي مع مختلف الجهات، و تطوير الأداء وتحسين الكفاءة ، التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، موضحاً أن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية تؤكد على العمل بشكل علمي و منهجي سليم، و التخطيط لتحسين الأداء و استثمار الإمكانيات المتاحة، سواءً كانت بشرية أو مادية.

بعد ذلك قدم المدير التنفيذي ‏للمشروع سعد القحطاني، عرضاً مرئياً وقف خلاله على أبرز ملامح المشروع، إضافة لاستعراض الأهداف الرئيسية للمشروع: ورؤية ورسالة المشروع، وأيضا استعراض محور تطوير الخدمات المقدمة، و المؤشرات الرئيسية لقياس رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية والمتمثلة في: البيئة الخارجية، البيئة الداخلية، وسائل الاتصال، قنوات تقديم الخدمة، أداء الموظفين، و الوقت المخصص لإنجاز الخدمة، و الإجراءات، فضلاً عن الخدمات الميدانية، وصولاً لوقوفه على أبرز مساهمات المشروع، و القيمة التي اضافها المشروع .