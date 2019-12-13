بالفيديو.. القصة الكاملة لاعتداء طالب على زميله ولجنة التحقيق

2019-12-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتداء الطالب على زميله في المدرسة قد يأخذ أكثر من صورة كلها تعبر عن التنمر والعدوانية وينتهي بعضها بموت أحد الطرفين الأمر الذي يعني أهمية التدخل المسبق لمنع مثل هذه الحوادث المميتة بين الطلاب.

في مدرسة بحي الشرائع في مكة المكرمة، كانت مسرحًا لآخر عملية اعتداء من طالب على زميله تم توثيقها في مقطع فيديو وتم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل ليكون الرد الرسمي سريعًا ومتجاوبًا مع مثل هذه الأمور.

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وبالرغم من أن البعض حاول تصوير الأمر على أنه نوع من المزاح بين الطالبين إلا أن البعض رفض ذلك معللًا الأمر بأن الطالب الذي تعرض للتنمر والعدوان ربما لم يجد بدًا من الضحك حتى يقنع المعتدي بالتوقف.

وكانت وزارة التعليم قررت تشكيل لجنة للتحقيق في اعتداء الطالب على زميله في إحدى مدارس مكة وتصوير هذا الاعتداء.

وقالت ابتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم، إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله، فقد وجه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير وفق الإجراءات النظامية والتربوية.

وأكدت على متابعة وزير التعليم، وتشكيله الأسبوع الماضي لجنة للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس.