، "التقاعد": لا حاجة لتقديم طلب رفع المعاش.. المسألة تتم تلقائيًّا ،

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أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، في بيان أصدرته اليوم، عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ضرورة تقديم طلب من قِبَل المستفيدين لرفع إجمالي ما يُصرف لهم من المعاش التقاعدي، بعد تناقص عدد المستفيدين المستمرين في الصرف.
وقال البيان: هذا الأمر يتم تلقائيًّا من النظام الآلي ودون الحاجة إلى تقديم أي طلب للمؤسسة؛ حيث يضمن النظام الآلي للمؤسسة، ألا يقل إجمال المعاش المخصص للمستفيدين المستمرين في الصرف -وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد في أي حال من الأحوال- عن 50% من المعاش المستحق، أو عن الحد الأدنى، وهو 1985 ريالًا، أيهما أعلى.
وأضاف: المعاش التقاعدي للمتقاعد ينتقل للمستفيدين المُحَددين بالنظام بعد وفاة صاحب المعاش، ويوزع بينهم بالتساوي وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد، وفي كل الأحوال وفي جميع الأوقات يجب ألا يقل إجمالي المعاش التقاعدي الذي يُخصَص لجميع المستفيدين عن المتقاعد المتوفى، عن 50% من المعاش المستحق، أو عن الحد الأدنى، وهو 1985 ريالًا، أو أيهما أعلى؛ وذلك تطبيقًا للمادة 30 من نظام التقاعد المدني، والمادة 24 من نظام التقاعد العسكري.
وأكدت "المؤسسة" أهمية استقاء المعلومات من مصادرها؛ من خلال الاطلاع على الأنظمة التقاعدية المتوفرة على موقع المؤسسة الإلكتروني أو المعلومات التي تُنشر عبر حسابها في "تويتر" أو التواصل مع الرقم الموحد لخدمة العملاء "920014000".المؤسسة العامة للتقاعد المعاش التقاعدي
"التقاعد": لا حاجة لتقديم طلب رفع المعاش.. المسألة تتم تلقائيًّاقاسم الخبراني الخليج 365 2019-12-13
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، في بيان أصدرته اليوم، عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ضرورة تقديم طلب من قِبَل المستفيدين لرفع إجمالي ما يُصرف لهم من المعاش التقاعدي، بعد تناقص عدد المستفيدين المستمرين في الصرف.
وقال البيان: هذا الأمر يتم تلقائيًّا من النظام الآلي ودون الحاجة إلى تقديم أي طلب للمؤسسة؛ حيث يضمن النظام الآلي للمؤسسة، ألا يقل إجمال المعاش المخصص للمستفيدين المستمرين في الصرف -وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد في أي حال من الأحوال- عن 50% من المعاش المستحق، أو عن الحد الأدنى، وهو 1985 ريالًا، أيهما أعلى.
وأضاف: المعاش التقاعدي للمتقاعد ينتقل للمستفيدين المُحَددين بالنظام بعد وفاة صاحب المعاش، ويوزع بينهم بالتساوي وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد، وفي كل الأحوال وفي جميع الأوقات يجب ألا يقل إجمالي المعاش التقاعدي الذي يُخصَص لجميع المستفيدين عن المتقاعد المتوفى، عن 50% من المعاش المستحق، أو عن الحد الأدنى، وهو 1985 ريالًا، أو أيهما أعلى؛ وذلك تطبيقًا للمادة 30 من نظام التقاعد المدني، والمادة 24 من نظام التقاعد العسكري.
وأكدت "المؤسسة" أهمية استقاء المعلومات من مصادرها؛ من خلال الاطلاع على الأنظمة التقاعدية المتوفرة على موقع المؤسسة الإلكتروني أو المعلومات التي تُنشر عبر حسابها في "تويتر" أو التواصل مع الرقم الموحد لخدمة العملاء "920014000".
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
03:17 PM
ردًّا على ما يُشاع في وسائل التواصل حول تناقص المستفيدين
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، في بيان أصدرته اليوم، عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ضرورة تقديم طلب من قِبَل المستفيدين لرفع إجمالي ما يُصرف لهم من المعاش التقاعدي، بعد تناقص عدد المستفيدين المستمرين في الصرف.
وقال البيان: هذا الأمر يتم تلقائيًّا من النظام الآلي ودون الحاجة إلى تقديم أي طلب للمؤسسة؛ حيث يضمن النظام الآلي للمؤسسة، ألا يقل إجمال المعاش المخصص للمستفيدين المستمرين في الصرف -وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد في أي حال من الأحوال- عن 50% من المعاش المستحق، أو عن الحد الأدنى، وهو 1985 ريالًا، أيهما أعلى.
وأضاف: المعاش التقاعدي للمتقاعد ينتقل للمستفيدين المُحَددين بالنظام بعد وفاة صاحب المعاش، ويوزع بينهم بالتساوي وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد، وفي كل الأحوال وفي جميع الأوقات يجب ألا يقل إجمالي المعاش التقاعدي الذي يُخصَص لجميع المستفيدين عن المتقاعد المتوفى، عن 50% من المعاش المستحق، أو عن الحد الأدنى، وهو 1985 ريالًا، أو أيهما أعلى؛ وذلك تطبيقًا للمادة 30 من نظام التقاعد المدني، والمادة 24 من نظام التقاعد العسكري.
وأكدت "المؤسسة" أهمية استقاء المعلومات من مصادرها؛ من خلال الاطلاع على الأنظمة التقاعدية المتوفرة على موقع المؤسسة الإلكتروني أو المعلومات التي تُنشر عبر حسابها في "تويتر" أو التواصل مع الرقم الموحد لخدمة العملاء "920014000".
، "التقاعد": لا حاجة لتقديم طلب رفع المعاش.. المسألة تتم تلقائيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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