السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي نائب رئيس بعثة العلاقات لبلدان شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي



‎بروكسل 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

‎التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في بروكسل اليوم نائب رئيس بعثة العلاقات مع بلدان شبه الجزيرة العربية عضو لجنة التطوير في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية

‎وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان.

‎وأوضح معاليه أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

‎// انتهى //

14:18ت م

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‎بروكسل 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس‎التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في بروكسل اليوم نائب رئيس بعثة العلاقات مع بلدان شبه الجزيرة العربية عضو لجنة التطوير في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.‎وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان.‎وأوضح معاليه أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .‎// انتهى //14:18ت م0046

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