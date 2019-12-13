السعودية اليوم / قتيل و25 جريحًا في انفجار بمبنى سكني في ألمانيا



برلين 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

قتل شخص فيما جرح 25 آخرون على الأقل في انفجار وقع في مبنى سكني اليوم بمدينة بلانكنبورغ الألمانية.

وأفاد متحدث باسم الشرطة في تصريح أنها لم تتمكن بعد من تحديد إن كان الانفجار مفتعلًا أو مجرّد حادث.

// انتهى //

13:38ت م

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