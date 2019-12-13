السعودية | وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في فيديو اعتداء طالب على زميله في مكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:12 مساءً, 13 ديسمبر 2019 م وجه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله أخيراً ويتضمن اعتداء طالب على زميله داخل فصل بإحدى مدارس مكة المكرمة وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري اليوم (الجمعة): «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله، فقد وجه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير وفق الإجراءات النظامية والتربوية، والتأكيد على متابعة وزير التعليم وتشكيله الأسبوع الماضي لجنة للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس».

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