عبدالمجيد تبون يتسلم تركة #الجزائر المثقلة بالمشاكل والخلافات

2019-12-13

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تم الإعلان رسميًا عن فوز عبدالمجيد تبون برئاسة الجزائر من الجولة الأولى بعد حصوله على أغلبية الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية.

قصة الـ80 يومًا

عبد المجيد تبون، ليس بعيدًا عن السلطة فهو رئيس الوزراء الأسبق، في حكومة الجزائر 2017، حيث عينه رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 مايو 2017 خلفًا لعبد المالك سلال، الذي يحاكم الآن بتهمة الفساد، بموافقة الأغلبية البرلمانية، استلم المنصب رسميًا يوم 25 مايو 2017، وأقيل يوم 15 أغسطس 2017 ليخلفه أحمد أويحي.

ملفات مهمة على طاولة الرئيس

وسيكون على عبدالمجيد تبون مواجهة العديد من الملفات المهمة التي في مقدمتها إعادة الثقة في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد ومحاكمة المتورطين في الإضرار بالمال العام والمتربحين من نظام بوتفليقة إضافة إلى توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة بما يلبي تطلعات الشعب الجزائري الذي خرج في الجزائر منذ عدة أشهر مطالبا برحيل النظام ولم يتوقف منذ ذلك الحين عن المطالبة بالعدالة والحرية والمساواة ومحاربة الفساد.

10 حقائب وزارية

تخرج عبد المجيد تبون من المدرسة الوطنية للإدارة، في تخصص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في يوليو 1969ـ وشغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية وهي:

1975 ـ 1992: إطار على مستوى الجماعات المحلية.

أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووال لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو.

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1991 ـ 1992: وزير منتدب بالجماعات المحلية.

1999: وزير السكن والعمران.

1991 ·2000: وزير الاتصال.

2001 ـ 2002: وزير السكن والعمران.

2012: وزير السكن والعمران.

2013: وزير السكن والعمران والمدينة.

2014: وزير السكن والعمران والمدينة.

2017: مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة.

25 مايو 2017: وزير أول للحكومة، أنهيت مهامه من طرف رئيس الجمهورية في 15 أغسطس.

يذكر أن سلطة الانتخابات الجزائرية أعلنت اليوم فوز عبدالمجيد تبون في الانتخابات الرئاسية بنسبة إجمالية 58% من مجمل الأصوات الصحيحة.