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2019-12-13 ريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في #فلوريدا متابعات الخليج 365 - واس زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا، لتقديم خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق بهذا الحادث.

والتقت سمو السفيرة خلال الزيارة، بقيادة القاعدة الأمريكية، مجددة إدانتها لهذا الهجوم المروّع .

كما تعهدت سموها، بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريعه. شارك الخبر







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