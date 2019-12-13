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2019-12-13 عبدالمجيد تبون يحسم رئاسة #الجزائر من الجولة الأولى متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، اليوم الجمعة، فوز عبدالمجيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات. وكشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.33 بالمئة داخل وخارج الوطن. شارك الخبر







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