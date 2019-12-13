، "العواد" يستعرض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان خلال لقائه مع "مارك تارابيلا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في بروكسل اليوم.. حضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي

‎الْتقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في بروكسل، اليوم، نائبَ رئيس بعثة العلاقات مع بلدان شبه الجزيرة العربية عضو لجنة التطوير في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، تَضَمّنت إصدارَ 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان.

وأوضح أن المملكة لا تزال تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد البرلمان الأوروبي