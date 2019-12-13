، من ينقذ "رامي".. الطفل يتجرع الألم منذ عامين بسبب تشوه القلب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسرته تناشد الجهات المعنية التوجيه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة

جددت أسرة الطفل رامي شامي خلوي مناشدتها الجهات الطبية التجاوب مع حالة الطفل وعلاجه بعدما أمضى عامين ونصف العام متجرعًا مرارة الألم بسبب تشوهات القلب وظل يتنقل بين مستشفى وآخر منذ ولادته.

وقال والد الطفل عبر "الخليج 365": نناشد تدخل أصحاب القرار لأن ابني حالياً يرقد في مستشفى خاص في قسم العناية المركزة للمرةالثانية وحالياً لا يتغذى إلا على أنبوب وكل ما نطلبه هو علاجه أينما وجد، فقد مرت مدة طويلة من المعاناة والتنقل بين المستشفيات.

وأضاف: ابني يعاني من شلل رباعي وعيوب في القلب ويحتاج لفتحة في البطن حتى يتغذى منها ولكن المستشفى الخاص أبلغنا بعدم وجود جراحة للأطفال لديهم.

وكانت الأسرة قد ناشدت قبل مدة طويلة، عبر "الخليج 365"، توفير علاج لابنها، إلا أنه كلما أحيل الطفل لمستشفى لم يتم علاجه من تشوهات القلب والاكتفاء بالرعاية الطبية .مناشدة الطفل رامي شامي خلوي تشوهات القلب