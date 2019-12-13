محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" تدعو الخريجين للتقدم لشَغل 2942 وظيفة.. سجل من هناعلي السحاري الخليج 365 2019-12-13
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
02:33 PM
يبدأ التقدم عليها بعد غد ويستمر 11 يومًا.. رجال ونساء في تخصصين
دعت وزارة الصحة المواطنين والمواطنات، الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشَغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والراغبين في التقدم إليها عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة.
وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة 2942 وظيفة شاغرة (رجالًا، ونساءً) على فئتيْ (صيدلي، أخصائي غير طبيب)، وأكدت الصحة في إعلانها، أن فترة التقديم من الأحد 18/ 4/ 1441هـ الموافق (15/ 12/ 2019م) إلى الخميس 29/ 4/ 1441هـ الموافق (26/ 12/ 2019م).
وأشارت "الصحة"، في إعلانها، إلى ما يتعلق بآلية التقديم في بوابة التوظيف والفئات المستهدفة بالإعلان في البوابة والشروط والضوابط العامة عبر هذا الرابط: https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-12-001.pdf.
وللتسجيل في منصة التوظيف بوزارة الصحة عبر هذا الرابط: https://erp.moh.gov.sa/OA_HTML/RF.jsp?function_id=14296&resp_id=23350&resp_appl_id=800&security_group_id=0&lang_code=AR&oas=4XVxKg42s6SxbEh3ano0lw..¶ms=XOvdezUIQwqpiRFo.faFSEffOEIac.A2cFcAfMStsUB45.SuXrPXouBAJTshOJ.
، "الصحة" تدعو الخريجين للتقدم لشَغل 2942 وظيفة.. سجل من هنا ،
المصدر : الخليج 365
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