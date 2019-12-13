، شاهد.. "سجون مكة" تخرّج 68 متدربًا من دبلوم التعامل مع السلوكيات الإدمانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - دورة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة ضمت الأنواع و12 خطوة للعلاج

احتفلت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس، بتخريج 68 متدربًا ومتدربة من الدبلوم الدولي للتعامل مع السلوكيات الإدمانية؛ وذلك بمقر فندق Triple A بسجن بريمان، وبالتعاون مع شركة قويم المتخصصة في تأهيل ورعاية مرضى الإدمان.

وأوضح مدير سجن بريمان والمشرف على مركز ثقة المقدم دكتور محمد فايز القرني، أن هذه الدورة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتستهدف تدريب العاملين من منسوبي ومنسوبات السجون وعدد من الجهات ذات العلاقة وكذلك المواطنين، للتعامل مع مشاكل الإدمان بكافة أشكالها؛ حيث تضم الدورة نخبة من الأطباء المتخصصين في ذات المجال من الدول الخليجية والعربية.

وبيّن "القرني" أن الدورة اشتملت على محاور هامة، هي طبيعة ومسببات الإدمان، والإدمانات الأخرى وتشمل الإدمانات الخفية، وأنماط الشخصيات في الإدمانات الخفية، وسمات مدمن العمل وكيفية علاجه، والفارق بين التدين الصحي وإدمان الدين، وإدمان الدين وأسباب الاتجاه إليه، وكيفية التعامل معه، وإدمان الجنس والفروق بين الرجال والنساء في الجنس، وكيفية تشخيص إدمان الجنس ومستويات إدمانه وأنواعه، وأنواع إدمان الطعام وكيفية التعافي منه، واضطرابات الطعام.

كما تضمّنت الدورة 12 خطوة لعلاج الإدمان، والعلاج الجمعي، وأنواع المجموعات، ويشمل أدوار قائد المجموعة ومهارات قيادة المجموعات، وعناصر قياس نمو المجموعة، ومراحل نمو المجموعة، بالإضافة إلى المقابلات الدافعية، والوقاية الفعالة وبنيان التماسك الداخلي للنشء، إلى جانب أخلاقيات المهنة، والعلاج المعرفي السلوكي ومنع الانتكاسة، والوظائف الـ12 لمهني الإدمان، ونظم العائلة والاعتمادية، والتشخيص المزدوج، والمدارس العلاجية.

وتشتمل الدورة على حل الصراعات لمنع الانتكاسة، ونظم العائلة المتقدمة، والتشخيص المزدوج المتقدم، والإشراف المشوري، والمجتمعات العلاجية، واستمر برنامج الدورة مدة شهرين متتاليين.

من جانبه، أوضح اللواء ماجد الدويش مدير سجون منطقة مكة المكرمة، أن هذا البرنامج ضمن جهود المديرية العامة للسجون التطويرية للاستفادة من الأطروحات العلمية وجلسات الحوار البنّاءة لرفع جودة العمل الإصلاحي، وتأهيل الأخصائيين النفسيين للقيام بأدوارهم الوظيفية بكفاءة وجودة عالية.

ويُعد هذا البرنامج الأولَ من نوعه في مجال إعداد مستشارين للإدمان، مؤهلين ومدربين للتعامل بحِرَفية مع كل مَن يصارعون السلوكيات الإدمانية، ويساهم في كيفية إعداد المتعافين من الإدمانات المختلفة، ويحظى بدعم ومتابعة مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري؛ حيث ستقام الدورة الثانية من هذا الدبلوم في سجون منطقة الرياض خلال الأيام القادمة.

يُشار إلى أن الحفل قد حضره عدد من مديري القطاعات الحكومية وممثلي الجامعات والقطاع الخاص بالمنطقة.

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