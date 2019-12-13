محمد بن مسعود - الدمام - "عبد المجيد تبون" رئيساً للجزائر بحصوله على 58.15 % من الأصوات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-13 أعلن رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية" محمد شرفي، فوز عبدالمجيد تبون بمنصب الرئاسة من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"شرفي" أعلن فيه النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية: نهنئ الشعب والجيش والأمن لمساهمتهم بإنجاح الانتخابات.

وتابع "شرفي" القول: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.33 بالمئة داخل وخارج الوطن.

وقال في تصريح لرئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي للتلفزيون الرسمي، وقال شرفي، إن "نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي على المستوى الوطني قدرت بـ41.14 بالمئة، بينما سجلت نسبة التصويت لدى الجالية بالخارج 8.72 بالمئة، لتستقر النسبة الأولية الإجمالية للتصويت في الداخل والخارج عند 39.93 بالمئة".

وأعلن رئيس سلطة الانتخابات أن أزيد من تسعة ملايين ناخب جزائري شاركوا في الاقتراع من أصل 24.5 مليون، لافتًا إلى أن الإعلان عن النتائج الرسمية، سيتم خلال مؤتمر صحفي الجمعة.

وأوضحت سلطة الانتخابات في بيان لها، أنه "سيتم اليوم الجمعة عند الساعة 11 صباحًا عقد ندوة صحفية، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالمركز الدولي للمؤتمرات".

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 02:25 PM Advertisements

"شرفي" يعلن النتائج الأولية في مؤتمر صحفي

أعلن رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية" محمد شرفي، فوز عبدالمجيد تبون بمنصب الرئاسة من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"شرفي" أعلن فيه النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية: نهنئ الشعب والجيش والأمن لمساهمتهم بإنجاح الانتخابات.

وتابع "شرفي" القول: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.33 بالمئة داخل وخارج الوطن.

وقال في تصريح لرئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي للتلفزيون الرسمي، وقال شرفي، إن "نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي على المستوى الوطني قدرت بـ41.14 بالمئة، بينما سجلت نسبة التصويت لدى الجالية بالخارج 8.72 بالمئة، لتستقر النسبة الأولية الإجمالية للتصويت في الداخل والخارج عند 39.93 بالمئة".

وأعلن رئيس سلطة الانتخابات أن أزيد من تسعة ملايين ناخب جزائري شاركوا في الاقتراع من أصل 24.5 مليون، لافتًا إلى أن الإعلان عن النتائج الرسمية، سيتم خلال مؤتمر صحفي الجمعة.

وأوضحت سلطة الانتخابات في بيان لها، أنه "سيتم اليوم الجمعة عند الساعة 11 صباحًا عقد ندوة صحفية، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالمركز الدولي للمؤتمرات".