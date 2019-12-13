، "آل الشيخ": نسعى للتعاضد في مواجهة الجماعات المارقة عن الحق ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاء جمعه مع وزير الأوقاف المصري في العاصمة الأردنية اليوم

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمّان، وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة؛ في إطار زيارته الحالية لرئاسة اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي في الدورة 12 لأعمال المجلس.

ونوّه "آل الشيخ"؛ بعمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية عبر التاريخ والمواقف الراسخة والشراكة في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتصل بخدمة الإسلام والمسلمين، لافتاً إلى أن العلاقة بين المملكة ومصر تشهد أوج عزها بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال: التعاون الثنائي بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الأوقاف بمصر يتم بصورة كبيرة للعمل سوياً في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، كما أن الوزارتين تعملان لحماية المنابر وتعزيز الأمن الفكري للحفاظ على المكتسبات والمقدرات التي تحققت في ظل القيادتين الرشيدتين في البلدين اللذين يعملان بتناغم كبير في الرؤى والسياسات لمواجهة الجماعات المتطرفة التي تحاول نشر الفتنة والفوضى في المجتمعات الإسلامية، والوقوف صفاً واحداً كصمام أمان الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، تعتز بعلاقاتها وشراكاتها الأخوية مع الأشقاء في مصر؛ للقيام بواجب خدمة الدين والعقيدة وما يقوي شوكة المسلمين وارتباطهم بعقيدتهم اتساقاً مع الرسالة السامية التي تحملها المملكة تجاه العالم بتشرفها باحتضان الحرمين الشريفين ورعايتهما والقيام بخدمة الحجاج والمعتمرين.

وجدّد "آل الشيخ"؛ التأكيد على أهمية العمل المشترك لترسيخ قيم الإسلام ووسطيته لدى الشعوب المسلمة وتنمية روح التعاون والتعاضد للتصدي للجماعات المارقة عن الحق التي شوّهت وجه الإسلام بقبيح أعمالها.

من جانبه، قال "جمعة": جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تعملان لمصلحة الدين والأمة والإنسان، وتعملان على قلب واحد في هذا المجلس التنفيذي الذي عقد برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والتعاون الوثيق بين المؤسسات الدينية المصرية مع المؤسسات الدينية السعودية.

وأضاف: اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، ناقش عدداً من المواضيع منها خطر الإلحاد، وحتمية مواجهته في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

وأردف: لا نواجه التشدّد والتطرف فقط إنما نواجه التطرف الآخر وهو الإلحاد، وأنه يجب مواجهته بالقوة نفسها التي نواجه بها التشدد، وأن دورنا حماية الأديان والأوطان، ونؤكد أهمية الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، والحفاظ على أسس احترام الخصوصيات والعقائد.

ونوّه بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لنشر الفكر الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف، مثمّناً الجهود العظيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة، وخدمة الأمة الإسلامية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، بحضور عدد من القيادات بالوزارتين.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية