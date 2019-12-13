وزير العمل السعودي المهندس أحمد الراجحي يصدر قرار توطين جديد – التفاصيل كاملة

أصدر وزير العمل السعودي المهندس أحمد راجحي قرارا جديد يفيد بتوطين مهنة جديدة ومنع العمالة الوافدة من الامتهان بها واقتصارها فقط على المواطنين السعوديين، وحدد موعد تنقيذ القرار والعقوبات التي ستقع على المخالف، كما نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دليل استرشادي لخطة توطين المهن.

توطين وظائف السلامة والصحة المهنية

في ظل سعي المملكة العربية السعودية على توفير فرص العمل للمواطنين واقتصارها فقط عليهم، دخل حيز توطين الوظائف وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة الكبيرة والمتوسطة.

حيث أصدر المهندس أحمد الراجحي قرار بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية الموضحة بالتعاون مع “هدف” صندوق تنمية الموارد البشرية، وأكد الراجحي الى أن الهدف من قرار التوطين تكمن في إجراءات احترازيه لتعزيز ممارسات السلامة والصحة لضمان توفير أقصى مراحل من الأمن والحفاظ على ممتلكات الدولة، بالإضافة إلى تعزيز فرص عمل حقيقة للمواطنين والمواطنين ورفع مستوى مشاركة المواطنين في بناء دولتهم من خلال المشاركة في سوق العمل.

قرار توطين مهنة السلامة والصحة المهنية

يشمل قرار التوطين الجديد مستويين أساسيين لمسؤول السلامة والصحة المهنية(الممارس والمحترف)، بجانب الخطة الزمنية، ودليل إرشادي يوضح خطة التوطين والذي يتتضمن مقدمة، وشرح وافي مفصلا عما يقصد من التدرج في التوظيف والتوطين مع توضيح كافة الأنشطة المتسهدفة.

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ومن جانبها وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية دليل إرشادي ليساعد أصحاب العمل والعاملين على الاطلاع وفهم متطلبات توطين مهم الصحة والسلامة المهنية.

يجب عل جميع المنشآت صغيرة، كبيرة، متوسطة توفير وظائف السلامة الصحة المهنية وفقا جاء في الدليل الاسترشادي:

1 لكل 50 من إجمالي العاملين بالمنشأة

( التشييد والبناء، الكهرباء والمياه والغاز، البترول والغاز الطبيعى، المناجم والمحاجر، الخدمات الصحية، التصنيع بكافة المجالات)