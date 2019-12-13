شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بالتزامن مع أحداث العراق.. الكويت تعلن الاستنفار عقب اقتحام معسكر كبير للجيش .. وصحيفة القبس تكشف ‘‘آخر التطورات‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت صحيفة كويتية، اليوم الجمعة، بأن مواطنًا اقتحم معسكرًا للجيش الكويتي، في محافظة الجهراء، فيما سادت حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة.



وذكرت صحيفة "القبس" المحلية، أن كويتيًّا اقتحم أمس معسكر "اللواء 35" التابع للجيش على طريق السالمي، فألقي القبض عليه بعد أن أثار الشغب وحاول الهروب.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر أمني مطلع، أن أمن المعسكر فوجئ بشاب يحاول اقتحام المعسكر عنوة، فألقي القبض عليه، وجرى استدعاء رجال أمن الجهراء الذين أحالوه إلى مركز الشرطة، وسجّلوا قضية بحقه.

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عاجل : بالتزامن مع أحداث العراق.. الكويت تعلن الاستنفار عقب اقتحام معسكر كبير للجيش .. وصحيفة القبس تكشف ‘‘آخر التطورات‘‘



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وأشار المصدر إلى أن الشرطة أحالت الشاب إلى أمن الدولة التي باشرت التحقيقات لمعرفة دوافعه ومن يقف وراءه.

يأتي هذا بالتزامن مع ما تشهده العراق من انتفاضة واحتمالية اندلاع حرب أهلية حذرت منها الكويت.