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عدن - ياسمين التهامي - عاقبت محكمة الجنايات في سلطنة عمان وافداً بجناية إحداث عاهة مستديمة في إنسان عمدًا، بسجنه سبع سنوات، وبإلزامه بالمصاريف؛ وبإبعاده من البلاد مُؤبدًا، بعد انقضاء المحكومية.

وفي التفاصيل، أدّت مشادة كلامية بين شخصين إلى قيام أحدهما بصب مادة “التيزاب” أو ما يُسمى بـ “مادة حمض النيتريك” على الآخر أثناء نومه، ثم هرب دون أن يترك أثرًا يستدل إليه؛ الأمر الذي نجم عنه إصابة المجني عليه بحروق جسيمة، نُقِل على إثرها إلى المستشفى حيث مكث فيه شهرين.

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حادثة مروّعة تهز الخليج.. وافد أحرق رجلاً وهو نائم والسبب صادم!!



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بعد 3 أيام من الواقعة تم القبض على المتهم، حيث بدت عليه آثار حروق على وجهه؛ وتم تحويله إلى الطبيب الشرعي الذي أوضح تقريره بأن الإصابات سبّبتها مادة كيميائية حارقة، وهي تتوافق والحروق التي تحدثها مادة التيزاب؛ وأنها مُعاصرة للواقعة، لكن المتهم أنكر وقال بأن سبب الحروق هو تناثر الزيت عليه أثناء وجوده في المطبخ.