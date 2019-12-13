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عدن - ياسمين التهامي - أثار موقع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل التواصل، جدلاً واسعاً، بعدما أظهر متسابقاً وهو يتحرش المتسابقين بمذيعة كانت تغطي ماراثون في مدينة سافانا، بولاية جورجينا الأمريكية. وأثناء عمل المذيعة أليكس بوزارجيان وتغطيتها المباشرة للماراثون، قام أحد المتسابقين بضربها على مؤخرتها، فتوقفت عن الحديث للحظات من الصدمة، قبل أن تتمالك نفسها وتتابع التغطية الصحفية.

ورغم عدم ردها على التحرش مباشرة أثناء عملها، قامت بوزارجيان بعد انتهاء السباق بتوجيه رسالة للمتحرش عبر صفحتها الرسمية في “تويتر”، كتبت فيها: “إلى الرجل الذي تحرش بي أثناء عملي صباحا، لقد اعتديت علي وأحرجتني. لا ينبغي أن تتحمل النساء هذا الشيء (التحرش) لا في العمل ولا في أي مكان آخر”. قد يهمك ايضاً: عاجل : بالتزامن مع أحداث العراق.. الكويت تعلن الاستنفار عقب اقتحام معسكر كبير للجيش .. وصحيفة القبس تكشف ‘‘آخر التطورات‘‘

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شاهد.. مذيعة حسناء تتعرض للضرب على “مؤخرتها” من شاب “قليل حياء” على الهواء مباشرة..لن تصدق كيف كانت ردة فعلها! (فيديو)

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