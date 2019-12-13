شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تعاشر ثعبان مفترس لمدة 7أيام متتالية.. وفي ليلة حميمية كانت النهاية صادمة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة على يوتيوب، قصة غريبة لامرأة ظلت تعاشر الثعبان أكثر من 7أيام بعد أن وجدته بالصدفة، في حالة يرثى لها من البرد والمرض.

الفيديو يقول إن المرأة الطيبة، وجدت شيئا يجذبها نحو الثعبان، فقررت أخذه إلى منزلها وتربيته، ما تحول إلى حيوان اليف في نظرها.

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امرأة تعاشر ثعبان مفترس لمدة 7أيام متتالية.. وفي ليلة حميمية كانت النهاية صادمة (فيديو)

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ويسرد محتوى الفيديو في التفاصيل أن المرأة كانت تقدم الطعام والعلاج للثعبان حتى أنه كان ينام معها ويلتف حولها، ما أنست إليه واطمأنت.

وفي إحدى الليالي الحميمية رأت المرأة أن الثعبان يلتف حولها بحثا عن الدفئ والحنان، لكنه لا يأكل وظل على هذه الحالة لأيام فذهبت به إلى الطبيب البيطري للعلاج.. وعندها كانت المفاجأة.

للتفاصيل، شاهد الفيديو أدناه: