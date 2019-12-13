ابتكر مواطنون في محافظة فيفاء جنوب المملكة، طريقة مبهرة، تخلصهم من مشقة البحث الطائل عن مواقف في طرقهم الوعرة، حيث اتخذوا من أسطح منازلهم مواقف لمركباتهم.
وتداولت مواقع التواصل صور المركبات الواقفة أعالي المنازل، في دهشة واستغراب من طريقة وصول المركبات إلى أسطح المنازل، ووسط تباين في التعليقات، مستذكرين المثل المشهور “الحاجة أم الاختراع”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ما السر وراء وقوف هذه السيارات فوق أسطح المنازل في محافظة فيفاء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.