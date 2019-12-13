بالصور.. ما السر وراء وقوف هذه السيارات فوق أسطح المنازل في محافظة فيفاء؟

ابتكر مواطنون في محافظة فيفاء جنوب المملكة، طريقة مبهرة، تخلصهم من مشقة البحث الطائل عن مواقف في طرقهم الوعرة، حيث اتخذوا من أسطح منازلهم مواقف لمركباتهم.

وتداولت مواقع التواصل صور المركبات الواقفة أعالي المنازل، في دهشة واستغراب من طريقة وصول المركبات إلى أسطح المنازل، ووسط تباين في التعليقات، مستذكرين المثل المشهور “الحاجة أم الاختراع”.