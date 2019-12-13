«الزكاة والدخل»: 3 خطوات لتعديل الإقرار الضريبي «إلكترونيًّا»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه دعمًا لبيئة الأعمال، وتسهيلًا للمستثمرين ورواد الأعمال؛ يمكن تعديل إقرار الزكاة وضريبة الدخل إلكترونيًّا.

وبيَّنت الهيئة –عبر إنفرجراف نشرته على حسابها بموقع التواصل تويتر- أنه تعديل الإقرار يتم عبر الخطوات التالية: أولًا- الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة عبر الرابط بالضغط هنا.

ثانيًا- اختيار الإقرار المراد تعديله.

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ثالثًا- تعديل واعتماد معلومات الإقرار المعدل.

رابعًا- سداد أو ترحيل الفروقات المالية.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن تعديل الإقرار لا يحتاج إلى مراجعة أو موافقة الهيئة أو إنشاء حالة فحص لإتمام التعديل، كما أنه لا يتطلب أي مستندات أو مرفقات.