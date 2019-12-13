«حساب المواطن»: إجراءات ضرورية عند عدم نزول الدعم بالحساب البنكي

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراءات المطلوبة عند عدم نزول مبلغ الدعم بالحساب البنكي مع كون المبلغ «مدفوعًا».

وذكر الحساب الرسمي لـ«خدمة المستفيدين» التابع لبرنامج حساب المواطن بموقع التواصل تويتر، ردًّا على سؤال إحدى المواطنات، أنه إذا كانت الدفعة «مدفوعة» ولم تنزل بالحساب البنكي، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

أولًا- مراجعة البنك والتأكد من الإيداع.

ثانيًا- توفير كشف حساب من البنك.

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ثالثًا- تقديم اعتراض مالي بعد 5 أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة «الدفعات المالية»، ثم «دفعة لم تستلم»، وإرفاق كشف الحساب البنكي.

وتساءلت المواطنة دلال أحمد قائلةً: «بالموقع طالع عندي أن الحالة مدفوع، ولكن ما نزل على حسابي البنكي.. إيش المشكلة؟».

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ25 (ديسمبر 2019م) التي تم صرفها يوم 10 ديسمبر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، إنه تم إيداع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مشيرًا إلى أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته، أصبح 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.