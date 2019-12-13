السعودية اليوم / "سياحة الباحة" تقيم ورشة عمل للتعريف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي



الباحة 16 ربيع الآخرة 1441هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة أمس ورشة عمل تعريفية بالمنصة الوطنية للرصد السياحي، وذلك بقاعة الحسام للمعرض والاحتفالات.

وقدم الورشة مسؤولو الهيئة، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة أبرزها أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, والدفاع المدني, وشرطة المنطقة, والنظام الأمني "شموس", وحضور مشغلي منشآت الإيواء وأصحاب المنشآت السياحية في المنطقة وذات العلاقة من الشركاء والمهتمين بصناعة السياحة بالمنطقة.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة المنطقة صالح القلطي أن هذه الورشة تقام بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بما يعكس حرص إمارة المنطقة وهيئة السياحة على جودة الخدمات للمنشآت السياحية ودعم قطاع الاستثمار في صناعة السياحة، مؤكداً حرص الإمارة على تنفيذ ومتابعة مثل هذه الورش واللقاءات مع المستثمرين والملاك لدور الإيواء السياحي والتأكيد على جودة الخدمات السياحية بما يتواكب مع تطلعات رؤية المملكة لتصبح إحدى الوجهات السياحية المتميزة عالمياً.

من جانبه أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر الشهري، أن الورشة تهدف إلى تحسين خدمات المرافق السياحية في المملكة، حيث تم التوجيه من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بإقامة هذه الورشة في جميع مناطق المملكة لما لها من دور كبير في تطوير ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح، إلى جانب حصر البيانات والمعلومات وتوفير رصد شامل وتلقائي يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وفورية.

يُذكر أن "المنصة الوطنية للرصد السياحي" تهدف إلى رصد ومراقبة أداء وأنشطة الحركة السياحية ونسب الإشغال، الأمر الذي من شأنه تطوير وتعزيز جميع أنواع الخدمات التي تقدمها منشآت الإيواء السياحي، إلى جانب تنشيط الاستثمارات المحلية والدولية من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية عن الحركة السياحية في المملكة.

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13:25ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.