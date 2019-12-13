شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة" تُطالب بالتأكد من بطاقة الإطارات الجديدة ومحتوياتها والان نبدء بالتفاصيل

* مع موسم الأمطار "إطاراتك تفزع لك" في هذه الحالات فقط

تشهد مناطق المملكة هذه الأيام، موسم هطول الأمطار، ويعاني قائدو المركبات من صعوبة السيطرة عليها والتحكم في القيادة؛ خاصة عندما تصبح الإطارات متهالكة أو غير مطابقة للمواصفات، وفي حالة كفاءة الإطار؛ فإنه قادر على التماسك على الأسطح الرطبة أو المبللة، ومقاومة الدوران، ويفزع لقائده وقت الحاجة.

وفي هذا السياق، أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المواطنين والمقيمين، بالتأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وبشراء الإطار الأعلى كفاءة.

وطالَبَ المركز بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" عند الاختيار؛ لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

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وأكد مختصون في كفاءة ان "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" تحتوي على المعلومات التالية: اسم الشركة الصانعة باللغة العربية، والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة وبنية الإطار (Radial، Bias، Diagonal)، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، إضافة إلى معلومات إضافية يمكن للشركة الصانعة إضافتها لغرض تسويق الإطار، إلى جانب وجود رمز الاستجابة السريع الذي يبيّن معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصيغة القانونية التي تمنع إزالة البطاقة أو التلاعب فيها.

وبيّن المختصون أن بطاقة كفاءة الطاقة "لإطارات السيارات"، تضم مصطلحات كفاءة الطاقة، والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، اللذيْن يظهران على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.

وقالوا: إن مصطلح "كفاءة الطاقة" يشير إلى مقدار "مقاومة الدوران" في الإطارات؛ حيث إن لكل جسم يدور على سطح ما مقاومة نتيجة احتكاك هذا الجسم بالسطح تُعرف بـ"مقاومة الدوران"، وبالنسبة للإطارات هي مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يتدحرج الإطار على سطح معين؛ فكلما ارتفع معامل مقاومة الدوران زادت قوة المحرك اللازمة للتغلب على قوة المقاومة، وكلما كانت المقاومة أعلى قلت كفاءة الطاقة للإطار.

ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.