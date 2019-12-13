مواطنة تشكو توقف حساب المواطن عنها والبرنامج يرد

2019-12-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد حساب متابعات الخليج 365 مجددًا على ضرورة تحديث ما يطرأ من تغيرات على البيانات المالية والاجتماعية للمستفيدين حتى لا يتوقف عنهم الدعم.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 شكوى من مواطنة توقف عنها الدعم في دفعة ديسمبر بالرغم من حصولها على الدعم بانتظام في الدفعات السابقة.

وقال البرنامج في حال كنت غير مؤهلة يمكنك مراجعة حسابك في البوابة الإلكترونية ومعرفة سبب عدم الأهلية عن طريق أيقونة (دراسة الأهلية) وتحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض وفي حال تمت الموافقة عليه سيتم دراسة أهليتك مرة أخرى.

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وكشفت خدمة المستفيدين أنه لا بد أن تكون الحالة الاجتماعية مطابقة لما هو مسجل لدى الأحوال المدنية، مشيرًا إلى إمكانية التعديل عن طريق الحساب من أيقونة (تفاصيل الطلب – بيانات عامة) ثم تقديم الطلب من خلال أيقونة المراجعة.

وأودع برنامج حساب متابعات الخليج 365، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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