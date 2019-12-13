

نجران 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلة بإدارة نشاط الطالبات بالتعاون مع الجمعية

وأكدت الشهراني أهمية العمل التطوعي وتوجيه الطالبات نحوه، والعمل الجاد لنشره بالمدارس لتعزيز دور الفرد والمجتمع وخدمة الوطن، مثمنةً دور الجهات الداعمة والمشاركة في هذه الورشة وعلى رأسها جمعية تكاتف.

واستهدفت الورشة التي قدمتها الدكتورة شيخة بنت منصور الخليوي ،قائدات المدارس ومنسقات العمل التطوعي ورائدات النشاط والمرشدات الطلابيات والمعلمات ، بحضور 39 متدربة ،بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور منها : التعريف بالعمل التطوعي ، والفرق بينه وبين العمل الخيري ،وأهم مبادئه ، ودوافعه ، ومجالاته ، ومعوقاته ، وحقوق وواجبات المتطوع ، وشروط العمل التطوعي، وكيفية توفير فرصة تطوعية مناسبة، وبعض الممارسات الخاطئة للمتطوعين.

// انتهى //

12:48ت م

0035



نجران 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلة بإدارة نشاط الطالبات بالتعاون مع الجمعية السعودية للعمل التطوعي "تكاتف" أمس ، ورشة عمل تدريبية عن "مبادئ التطوع وحقوق وواجبات المتطوع" بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني ، وذلك بمقر نادي حي المتوسطة السابعة للبنات.وأكدت الشهراني أهمية العمل التطوعي وتوجيه الطالبات نحوه، والعمل الجاد لنشره بالمدارس لتعزيز دور الفرد والمجتمع وخدمة الوطن، مثمنةً دور الجهات الداعمة والمشاركة في هذه الورشة وعلى رأسها جمعية تكاتف.واستهدفت الورشة التي قدمتها الدكتورة شيخة بنت منصور الخليوي ،قائدات المدارس ومنسقات العمل التطوعي ورائدات النشاط والمرشدات الطلابيات والمعلمات ، بحضور 39 متدربة ،بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي.وتناولت الورشة عدداً من المحاور منها : التعريف بالعمل التطوعي ، والفرق بينه وبين العمل الخيري ،وأهم مبادئه ، ودوافعه ، ومجالاته ، ومعوقاته ، وحقوق وواجبات المتطوع ، وشروط العمل التطوعي، وكيفية توفير فرصة تطوعية مناسبة، وبعض الممارسات الخاطئة للمتطوعين.// انتهى //12:48ت م0035

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "تعليم نجران" ينظم ورشة عن التطوع بالتعاون مع " تكاتف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.