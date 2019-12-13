السعودية | المملكة تطلق أول بطولة للغولف للسيدات في مارس المقبل

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تتأهب السعودية لإقامة بطولة للغولف للسيدات لأول مرة في تاريخ رياضة الغولف السعودية، حيث سينضم هذا الحدث الرياضي الجديد إلى الجولة الأوروبية لغولف السيدات بجوائز مالية تبلغ مليون دولار أميركي، خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس (آذار) 2020 المقبل في ملاعب نادي رويال جرينز بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة جدة.

ويأتي هذا الحدث الرياضي الدولي المرتقب في رياضة الغولف بالتعاون مع الاتحاد السعودي للعبة وشركة «غولف السعودية»، وذلك مواكبة لبرامج ومبادرات رؤية 2030.

وسيتم بث البطولة التي ستقام بنظام 72 حفرة، على الصعيد المحلي وإلى أكثر من 340 مليون مشاهد في أكثر من 55 دولة حول العالم، بما يسهم في تكوين جيل جديد من لاعبات ولاعبي الغولف في السعودية، حيث تضم البطولة 108 لاعبات محترفات يتنافسن على لقب البطولة وجوائزها المالية البالغة مليون دولار أميركي، كإحدى أغلى البطولات في روزنامة الجولة الأوروبية لغولف السيدات.

وبمناسبة استضافة السعودية لهذا الحدث العالمي لأول مرة وتحقيق سابقة على الصعيد الرياضي، قال ياسر الرميان رئيس الاتحاد السعودي للغولف: «يسعدنا أن ندشن التاريخ بإقامة بطولة السعودية للسيدات للمرة الأولى في شهر مارس المقبل، وأتمنى أن تنجح هذه البطولة في إلهام العديد من السيدات لممارسة هذه الرياضة وتعزيز اهتمامهن في هذه اللعبة العظيمة، ونرحب بجميع اللاعبات اللواتي سيحضرن إلى المملكة ونتمنى للجميع خوض تجربة مميزة في دولتنا الخلابة».

ويحتضن الحدث الذي يعد من أغلى البطولات على روزنامة الجولة الأوروبية لغولف السيدات، نادي رويال جرينز غولف وكانتري كلوب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهو المطل على منظر بانورامي ساحر على شواطئ البحر الأحمر الذي يشكل خلفية رائعة له، كما أن الملعب يستضيف بطولة السعودية الدولية بدعم من «سوفت بانك» للاستشارات الاستثمارية، والتي يعود إليها داستن جونسون نجم البطولات الكبرى، للدفاع عن اللقب الذي حققه العام الماضي، وذلك في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

في حين، أشادت أليكساندرا آرماس، المدير التنفيذي للجولة الأوروبية لغولف السيدات، بإطلاق هذا الحدث التاريخي في السعودية، وقالت: «إنني متحمسة للغاية بالإعلان عن هذه البطولة، ومن دواعي الفخر للجولة أن تكون جزءا من صناعة التاريخ كأول حدث رياضي للاعبات محترفات يقام في المملكة العربية السعودية»، وأكدت بأن «بطولة السعودية للسيدات ستكون فرصة مثيرة للجميع في الجولة الأوروبية لغولف السيدات ومع رؤية المستوى الراقي بطولة السعودية الدولية، فإنني على ثقة بأن البطولة المقبلة ستكون تجربة رائعة للاعباتنا».

وإلى جانب الإعلان عن الحدث التاريخي، فإن «غولف السعودية» أعلنت أنها تعمل مع عدد من نجمات الجولة الأوروبية لغولف السيدات من أجل ترويج الغولف للجماهير المحلية وتعزيز الانتباه نحو «برنامج تطوير الغولف السعودي» وعروض سياحة الغولف الدولية، وهؤلاء اللاعبات، هن: كارلي بوث، آمي بولدين وراتشيلروموند من بريطانيا، وكاميليا لينارث وإيزابيلا ديليرت من السويد، وكل لاعبة سترتدي شعار «غولف السعودية» كسفيرة للبرنامج.

بينما تحدثت، كارلي بوث، سفيرة غولف السعودية والمتوجة بثلاث ألقاب في الجولة الأوروبية، مع تأكيدها المشاركة في بطولة السعودية للسيدات، وقالت: «أتطلع أن أكون جزءا من التاريخ إلى جانب اللاعبات الأخريات في الجولة، وبالطبع اللعب في ملعب رويال جرينز، وسبق لي زيارة المملكة في عدة مناسبات وكنت محظوظة بقضاء بوقت كافٍ في تعليم السيدات والفتيات السعوديات كيفية لعب الغولف اللواتي كن متحمسات للغاية، ومتأكدة أن رؤيتهن لمنافسات اللاعبات المحترفات على أرض دولتهن، سيساهم في إلهامهن من أجل ممارسة هذه اللعبة والسعي لتحقيق أحلامهن».

سيبرز الحدث الذي يقام في 2020. الطبيعة التي تزخر بها المملكة العربية السعودية، وأيضاً منح الأولوية في البلاد لزيادة ممارسة الغولف بشكل كبير في السنوات المقبلة. إن المملكة تتمتع بالفعل بسجل حافل حينما يتعلق الأمر بتنظيم فعاليات رياضية رفيعة المستوى، منها أحداث كبرى لكرة القدم، الملاكمة، رياضة المحركات والفروسية.

بقيت الإشارة إلى أن مقر الجولة الأوروبية لغولف السيدات (Let) في نادي باكينجهامشر للغولف يقع بالقرب من لندن، وهو يشرف ويدير شؤون غولف السيدات على المستوى الدولي، فمنذ تأسيسها في عام 1978، قامت بتتويج أكثر من 250 لاعبة، وأقامت أكثر من 700 بطولة توج بها لاعبات من 28 دولة مختلفة، وتنظم الجولة بطولات في 6 قارات مختلفة وكأس سولهيم، الذي أقيم 16 مرة كل عامين منذ 1990، وأصبح أكبر حدث رياضي للسيدات في العالم.

وتنظم الجولة منافسات «أكسيس سيريس» التي تعد البرنامج التطويري من أجل مد الجسور وسط الفجوة بين فئتي الهواة والمحترفين في الغولف، لمنح اللاعبات الصاعدات الفرصة لكسب تجارب تنافسية قيمة وبلوغ البطولات الاحترافية.

إن مجلس الإدارة هو المشرف على شؤون الجولة إلى جانب مجلس اللاعبات الذي يضمن مواصلة النمو والتطور للاعبات والجماهير وجميع الاتحادات. كما أن الجولة منحت العضوية الفخرية لكل من: مارك ليشتينهين، لويز كروزيرسولهيم، هيلينا التيربينوردستروم ورولاند سبيكر.