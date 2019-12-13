شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى الأطباء ورفض العلاج الكيماوي وشفي تماما من الورم الخبيث بمكون واحد يلقيه الناس في الزبالة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر فيديو على اليوتيوب، حول قصة أحد المسنين كان يعاني من ورم خبيث، استصعب الأطباء علاجه. المصاب بالروم رفض الخصوع للعلاج الكيماوي، لكنه تعافى بشكل فاجأ الأطباء. قد يهمك ايضاً: تحدى الأطباء ورفض العلاج الكيماوي وشفي تماما من الورم الخبيث بمكون واحد يلقيه الناس في الزبالة !!

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