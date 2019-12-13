صورة نادرة للملك سعود وهو يؤدي العرضة مع أهالي الطائف قبل 62 عاماً

نشر الحساب الرسمي لمكتبة الملك سعود ومركز الدراسات على “تويتر”، صورة نادرة للملك سعود بن عبد العزيز خلال زيارته للطائف قبل 62 عاماً. وتظهر الصورة الملك سعود وهو يؤدي العرضة في قصر النجمة برفقة عدد من الأشخاص في الحفل الذي أقامه أهالي الطائف ترحيباً بزيارة الملك في 23 ربيع أول 1379هـ. يذكر أن الملك سعود تولى الحكم بعد وفاة والده الملك عبد العزيز في 2 ربيع الأول 1373 هـ، وبويع ملكا على البلاد في 4 ربيع الأول 1373 هـ، وعين أخاه فيصل بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

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