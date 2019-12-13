بالصور: اكتمال التجهيزات لانطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل “4”

أعلنت اللجنة المشرفة على “مهرجان الملك عبد العزيز للإبل” بنسخته الرابعة، اليوم الخميس، اكتمال كافة التجهيزات بموقع المهرجان الذي يستمر لمدة 35 يوماً. ويستمر المهرجان من 15 ديسمبر 2019 وحتى 18 يناير 2020، بالصياهد الجنوبية “140 كلم شمال شرقي الرياض”، ويضم المهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل، وسباق الهجن، ومزاد النخبة، وسوق الدهناء، وسوق الإبل.

وشملت التجهيزات تهيئة وتطوير مضماري سباق “ميدان الملك عبد العزيز للهجن” بمواصفات عالمية، إضافةً للمدرج الخاص بالجمهور لمتابعة عرض المزاين والسباقات خلال أيام المهرجان بسعة 6 آلاف مقعد مغطاة بمظلات. وروعي في تصميم المقاعد التي تم توزيعها للأفراد والعائلات، شدة واتجاه الرياح والحالات الجوية المتوقعة، مع توفير شاشة عرض كبيرة تُمكن الجماهير من متابعة الحدث بوضوح، إلى جانب مداخل للمدرجات تحوي جميع أنظمة الأمن والسلامة.