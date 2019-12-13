استخراج 35 كرة معدنية صغيرة من جوف طفل بالجبيل

استخرج فريق طبي في مستشفى الهيئة الملكية بمدينة الجبيل 35 كرة معدنية مغناطيسية من جوف طفل يبلغ من العمر سنتين. وأجريت العملية للطفل بطريقة التنظير المباشر للمريء، وخرج الطفل من غرفة العمليات في حال صحية مستقرة.

ودعا رئيس الفريق الطبي الدكتور محمد الخلف استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة إلى عدم ترك القطع الصغيرة في متناول الأطفال وعدم اقتناء الألعاب المشتملة على قطع صغيرة قابلة للانفصال والإشراف المباشر على الأطفال أثناء اللعب.